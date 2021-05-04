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موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف المقبل

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
على خلاف
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حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

 

واستقر موسيماني على الاستغناء عن لاعبي أجنبي من صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من أجل توفير مكان لصفقة أجنبية جديدة لضمها في الصيف المقبل.

 

وحدد المدرب الجنوب إفريقي لاعبه الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رأس قائمة الراحلين عن الأهلي في الصيف المقبل 2021 بعدما خرج اللاعب من الحسابات الفنية بسبب تواضع مستواه الفني.

 

من جانبه يفكر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو في الموافقة على رحيل المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق من أجل إنعاش خزينة القلعة الحمراء بعدما قدم وكيله عرضا رسميا من الدوري التركي للتعاقد مع اللاعب.

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