مع استمرار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.. ما هي أنواع لقاحات كورونا؟

جهود مضنية، تبذلها الدولة المصرية، فى مواجهة جائحة كورونا، التى ظهرت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة 152 مليونا، و875 ألفا، و42 حالة إصابة، و3 ملايين، و202 ألف، و699 حالة وفاة.



فمنذ ظهور المرض، اتخذت الدولة المصرية عددا من الإجراءات، تضمنت تشديد إجراءات فحص الوافدين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومع انتشار المرض وظهوره فى مصر، شددت الحكومة إجراءات الغلق الجزئى، التى استهدفت الحد من انتشار الفيروس، ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر.



كما كثفت وزارة الصحة والسكان جهودها لمواجهة الجائحة، من خلال إعداد وتأهيل المستشفيات المخصصة لعزل الحالات المصابة، وإمدادها بكل ما تحتاج إليه من مستلزمات طبية، والأدوية الخاصة ببروتوكول علاج كورونا، والأكسجين الطبى، وغيرها، فى الوقت الذى نفذت فيه الأجهزة المعنية قرارات الحكومة بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمصالح الحكومية ووسائل النقل الجماعى، والالتزام بشروط فتح القاعات والفنادق والمطاعم الكافيهات، ونسب الإشغال المحددة، إلى جانب منع إقامة سرادقات العزاء سواء فى دور المناسبات أو فى السرادقات التى تقام فى الشوارع.



ولم تكن تلك الإجراءات لتثنى الدولة عن المشاركة فى التجارب التى أجريت على عدد من اللقاحات، فيما عرف باسم "تجارب من أجل الإنسانية"، ومع إقرار منظمة الصحة العالمية عددا من اللقاحات، وفرت مصر جرعات من تلك اللقاحات، وبدأت فى تطعيم الأطقم الطبية، ثم بدأت بعد ذلك فى تطعيم المرضى وكبار السن، وفى الأخير أطلقت مصر الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وذلك بهدف تطعيم المصريين، وتعزيز المناعة المجتمعية ضد المرض، وبالتالى تسهل عملية السيطرة عليه.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أنواع اللقاحات، بالتزامن مع استمرار الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد كورونا:



- لقاحات الفيروسات المعطلة أو الضعيفة:

تستخدم شكلا غير فعال من الفيروس لا يسبب المرض، ولكنه يحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس فى المستقبل.



- اللقاحات القائمة على البروتين:

جزء من بروتين فيروس كورونا، يقوم بتحفيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة.



- لقاحات النواقل الفيروسية:

تستخدم فيروس تم تصميمه معمليا، لا يسبب المرض، ولكن ينتج بروتينات فيروس كورونا التى تحفز استجابة جهاز المناعة.



- لقاحات الحمض النووى الريبى والحمض النووى:

طريقة جديدة تعطى تعليمات للخلايا لبناء بروتين يحفز الاستجابة المناعية بأمان.







إحصائيات كورونا في مصر



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الإثنين، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 172774 حالة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 1078 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 62 حالة جديدة.



وذكر البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الإثنين، هو 230713 حالة، من بينهم 172774 حالة تم شفاؤها، و13531 حالة وفاة.