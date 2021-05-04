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شاهد|عبير موسي تدخل البرلمان التونسى بسترة واقية من الرصاص

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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أثار حضور رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إلى البرلمان بسترة واقية من الرصاص، اليوم الثلاثاء؛ تنديدا بحرمانها من المرافقة الأمنية داخل مجلس النواب الشعب التونسى، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

واعتبرت عبير موسي في مداخلة لها بالبرلمان التونسى، أنها مستهدفة ومهددة بالتصفية، وأن حكومة هشام المشيشي لا تريد حمايتها على الرغم من النداءات التي توجهت بها.

 

ونشرت عبير موسي في حسابها على موقع “فيسبوك“، مقطع فيديو يوثق لحظة دخولها إلى البرلمان، وكتبت: "المشيشي لم يغير تعليماته.. يريد إنهاء نيابتي غصبا.. سأرتدي واقيا من الرصاص وأحمي نفسي وأدخل لممارسة عملي."

 

وكتبت البرلمانية المنتمية إلى الحزب الدستوري الحر، عواطف قريش عبيد، في منشور في صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" : اضطرت زعيمة المعارضة عبير موسي لحمل الخوذة والسترة الواقية من الرصاص لممارسة مهامها في برلمان الإخوان حتى تتصدى لمشاريعهم.

 

وأعادت البرلمانية في كتلة حركة النهضة، سميرة السميعي، صورة عبير موسي وهي ترتدي الخوذة والسترة الواقية من الرصاص في حسابها على فيسبوك وأرفقتها بتعليق: "عبير موسي، شوماخر البرلمان."

شاهد|عبير موسي تدخل البرلمان التونسى بسترة واقية من الرصاص
شاهد|عبير موسي تدخل البرلمان التونسى بسترة واقية من الرصاص

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عبير موسى خوذة واقية من الرصاص تونس المشيشي

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