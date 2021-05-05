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تصل إلى 43 درجة.. تفاصيل 72 ساعة من الموجة الحارة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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"ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة".. هكذا تبدو حالة الطقس فى مصر، إذ تشهد جميع محافظات الجمهورية موجة حارة، بدأت يوم الاثنين، وتستمر طيلة 3 ايام، حتى اليوم الأربعاء، وهو ما دفع الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى التحذير من حالة الطقس، وما تشهده من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية السبب وراء تلك الموجة الحارة إلى كتلة هوائية شديدة الحرارة، تهب من الاتجاه الشرقى، يرافقها مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، يعمل على مزيد من الارتفاع، ولكن كمية الرطوبة النسبية تكون منخفضة، كما تزداد فترات سطوع الشمس، مع عدم وجود سحب تعمل على تشتتها.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ارتفاعا شديدا، وتكون درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 40 درجة، وفى الإسكندرية 31 درجة، وفي الإسماعيلية 40 درجة، وفي شرم الشيخ 39 درجة، وفي الأقصر 43 درجة، وفى أسوان 43 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الأربعاء 5 مايو 2021، وحتى يوم الاثنين 10 مايو 2021، الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلي:

يوم الأربعاء 5 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

يوم الخميس 6 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الجمعة 7 مايو 2021:
- انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ويستملار شديد الحرارة على جنوب البلاد.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم السبت 8 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

- يوم الأحد 9 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم الاثنين 10 مايو 2021، تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلى:

يوم الاثنين 10 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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موجة حارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الفجر الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة

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