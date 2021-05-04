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بالصور .. محافظ القليوبية يتابع منظومة التراخيص البنائية الجديدة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام وبدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بمدينة قها، والتي تم اختيارها وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

واكد الهجان، أن المحافظة شكلت لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية "السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمراني – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية" وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.

وأوضح محافظ القليوبية أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن والاحياء بداية من 1 يوليو 2021 طبقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بمدينة قها المختارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفًا أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.

جاء تفقد المركز بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها.
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع منظومة التراخيص البنائية الجديدة
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع منظومة التراخيص البنائية الجديدة
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع منظومة التراخيص البنائية الجديدة
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع منظومة التراخيص البنائية الجديدة
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع منظومة التراخيص البنائية الجديدة
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع منظومة التراخيص البنائية الجديدة
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع منظومة التراخيص البنائية الجديدة
بالصور .. محافظ القليوبية يتابع منظومة التراخيص البنائية الجديدة

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