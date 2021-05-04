تطورات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية آخر تطورات ملف تجديد برشلونة الإسباني لعقد نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة قدم عرض تجديد عقد ديمبليي منذ أسبوعين وحتى الآن لا يوجد رد من النجم الفرنسي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك اعتقاد كبير أن وكيل أعمال ديمبيلي لن يقبل العرض حتى يرحل النجم الفرنسي مجاناً في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يرغب في التجديد لديمبيلي البالغ من العمر 23 عاماً بعد ما قدمه في الموسم الحالي من آداء مميز.