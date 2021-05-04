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نجم الأهلي السابق يكشف سر تراجع نتائج القطبين

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق أن أذهان لاعبي الأهلي مشتتة ما بين ظهور بعضهم في الإعلانات الرمضانية والبعض الآخر في البرامج و الفوازير ، وهذا هو سر سوء آداءهم خلال مباراتي الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، ثم مباراة الأمس أمام غزل المحلة والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز .

 

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :  الأهلي و الزمالك يقدمون دائماً عروضاً هزيلة في شهر رمضان ،  يرجع ذلك إلى تركيز اللاعبين على الظهور في البرامج و الإعلانات وتحقيق المكسب المادي .

 

واختتم عبد الجليل : فريق غزل المحلة قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز بجدارة على النادي الأهلي ، رغم الفوارق و  الكبيرة بين الفريقين فنياً و مادياً ، إلا أن زعيم الفلاحين يقدم موسماً مميزاً تحت قيادة مديره الفنى خالد عيد .

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