هل هناك حاجة لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا؟.. استشاري مناعة يُجيب (فيديو)



وأشار إلى أن هناك دراسة إسرائيلية أوضحت أن 43% من الأطفال يصابوا بكورونا ولكن الأعراض لا تكون بنفس الخطورة إلا لو كان الطفل لديه أيًا من الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن هناك أنواع من الكورونا تدخل على الجهاز التنفسي وآخر تدخل على الجهاز العصبي.



وأوضح أنه حتى الآن فيروس كورونا في الأطفال يسبب التهابات في الزور وارتفاع في درجات الحرارة، ولكن دون النزول إلى الرئة وحدوث مضاعفات، لافتًا إلى أن طريقة انتقالها من الأطفال للكبار هي نفسها طريقة انتقالها من الشخص البالغ إلى الأخر.



وبسؤاله عما إذا كان هناك حاجة لتلقيح الأطفال قال استشاري المناعة "حتى الآن التجارب تمت للأشخاص من بعد 18 سنة ولكن فايزر واحدى الشركات الأخرى تقوم حاليًا بتجارب من 12 إلى 18 سنة وفيه إمكانية انه من الممكن إعطاء اللقاح للأطفال ولكن الأهم حاليًا هو تعليمهم ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".



قال الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة، إن هناك زيادة في نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان يتم تشخيصها على أنها نزلة معوية أو نزلة برد ولكن يتم اكتشافها بعد ذلك على أنها كورونا.وأضاف "مصباح" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن هناك دراسة أوضحت أن نسبة إصابة الأطفال الأقل من 18 سنة تمثل 8.5% من الإصابات الموجودة على مستوى العالم بكورونا وهي نسبة قليلة حتى الآن.