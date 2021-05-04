Advertisements

محافظ القليوبية يتابع إزالة مبانٍ متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وشبرا الخيمة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، تفقد خلالها شوارع أحياء شرق وغرب شبرا، لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات من الشوارع التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

وخلال الجولة تابع الهجان أيضا أعمال رفع القمامة من أعلى الطريق الدائري بالخصوص، وبشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال وزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة، وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلى النيابة العسكرية.

وشدد على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في النظافة بجميع أنحاء المراكز والمدن والأحياء،بالإضافة إلى رش وتطهير المنشآت العامة والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة عبر مداخل المدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص.
محافظ القليوبية يتابع إزالة مبانٍ متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع إزالة مبانٍ متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع إزالة مبانٍ متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع إزالة مبانٍ متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع إزالة مبانٍ متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع إزالة مبانٍ متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وشبرا الخيمة

أخبار تهمك

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يومين

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة

لوكاكو يختار أفضل مهاجم في العالم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 21 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 8 ساعات

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:00 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

05:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي