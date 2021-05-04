تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

تحدث الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال توخيل في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"علينا أن نؤمن بنفسنا وإلا لن يكون لدينا فرصة أمام ريال مدريد".





وأضاف :"يجب أن نثق في أنفسنا وألا نخاف من ريال مدريد لاننا نستحق أن نكون في نصف النهائي".





وزاد :"يجب نسيان نتيجة الذهاب، سندخل المباراة غدًا من أجل الفوز وسنعتبر أن نتيجة الذهاب كانت 0-0".





وواصل :"سنتأهل للنهائي إذا قدمنا أفضل مستوى لنا غدًا، ما زلت لم أختر الخطة التي سنلعب بها غدًا، أحتاج إلى نومة أخرى ثم سأختار".





وأشار :"جميع اللاعبون متاحون للعب في مباراة الغد باستثناء كوفاسيتش الذي لن يتواجد".





واختتم :"نحن سنستعد على أساس أن سيرخيو راموس سيكون أساسيًا غدًا، ونأمل في أن نقدم مستوى مميز في اللقاء".