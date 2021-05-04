Advertisements

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"علينا أن نؤمن بنفسنا وإلا لن يكون لدينا فرصة أمام ريال مدريد".

وأضاف :"يجب أن نثق في أنفسنا وألا نخاف من ريال مدريد لاننا نستحق أن نكون في نصف النهائي".

وزاد :"يجب نسيان نتيجة الذهاب، سندخل المباراة غدًا من أجل الفوز وسنعتبر أن نتيجة الذهاب كانت 0-0".

وواصل :"سنتأهل للنهائي إذا قدمنا أفضل مستوى لنا غدًا، ما زلت لم أختر الخطة التي سنلعب بها غدًا، أحتاج إلى نومة أخرى ثم سأختار".

وأشار :"جميع اللاعبون متاحون للعب في مباراة الغد باستثناء كوفاسيتش الذي لن يتواجد".

واختتم :"نحن سنستعد على أساس أن سيرخيو راموس سيكون أساسيًا غدًا، ونأمل في أن نقدم مستوى مميز في اللقاء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهة ريال مدريد تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد تصريحات توخيل

أخبار تهمك

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 21 ساعة

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ ساعتين

موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف المقبل

منذ نصف ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ أقل من ساعتين

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يومين

لوكاكو يختار أفضل مهاجم في العالم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

كارفاخال يحذر برشلونة قبل الكلاسيكو

مدرب الهلال السعودي: ألعب لتكرار الفوز على أوراوا في اليابان

توخيل: لا يوجد فريق يرغب في مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لمواجهة تشيلسي وبورتو في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

توخيل يُعلن غياب نجم تشيلسي أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

دفعة قوية لتشيلسي قبل مواجهة ريال مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:00 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

05:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي