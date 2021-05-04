عاجل - أزمة كبرى في الزمالك بسبب نجم الفريق

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لن يجدد عقده مع النادي.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





حيث أكد المصدر، أن ساسي استقر على الرحيل عن الزمالك ولن يجدد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.





وأشار المصدر، أن ساسي سينضم لأحد الأندية الخليجية في الموسم الجديد بعد نهاية عقده مع الزمالك وصعوبة توفير شروطه المالية للبقاء داخل القلعة البيضاء.





وكان فرجاني ساسي قد انضم لصفوف نادي الزمالك في موسم 2018-2019، قادمًا من النصر السعودي.



