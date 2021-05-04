المفتي: صلاة التراويح سنة وليست واجبة.. وهذا الرأي الفقهي في عدد ركعاتها (فيديو)

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، قائلًا إن صلاة التراويح سنة وليست واجبة.



وقال "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "إن الرسول عندما صلاها أول وثاني يوم في رمضان وخرج الصحابة معه لصلاتها، لم يخرج في اليوم الثالث خشية أن تفرض عليكم ولذلك فهي سنة".



وأضاف "الرأي الفقهي يرى أن صلاة التراويح هي 20 ركعة وبعضها الآخر أوصلها إلى 36 ركعة، والبعض يرى أنها 8 ركعات مثل صلاة التهجد التي كانت مفروضة على رسول الله طوال العام، ولكن في صلاة التراويح وهي مختصة في شهر رمضان وهي مختلفة عن الثمان ركعات التي كان يحرص عليها النبي".



وتابع "وفقا لقواعد اللغة ولفهمنا كانوا يصلون عشرين ركعة وبعد أول أربع ركعات يجلسون جلسة ترويحية وبعدين يصلي الأربعة الثانية ويعمل ترويحية وهكذا، ولذلك فالرأي الأليق أنها 20 ركعة ولكن حتى لا نشق على الناس، فمن صلى التراويح ثماني ركعات فهذا خير وبركة وتجزي عن صلاة التراويح مثل من صلى 20 ومن زاد عن ذلك زاده الله من الخير الكثير".

