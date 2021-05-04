Advertisements

بايرن ميونخ يخطط لضم نجم أستون فيلا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني يخطط للتعاقد مع أحد المواهب الإنجليزية الشابة في أقرب فرصة ممكنة. 

وأفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا بأن بايرن ميونخ أبدى اهتمامه ببكارني تشوكويميكا نجم أستون فيلا الإنجليزي البالغ من العمر 17 عامًا.

وأكدت الشبكة الألمانية أن النادي البافاري تصدر سباق التعاقد على النجم الإنجليزي الشاب على الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين وتورينو الإيطالي بالتعاقد معه.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن خصائص تشوكويميكا تتشابه مع مواطنه جودي بيلينجهام نجم خط وسط بروسيا دورتموند الألماني إلا أنه لم يحظ بفرصة المشاركة مع الفريق الأول لأستون فيلا حتى الآن.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن نجم منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا مع شباب أستون فيلا شارك حتى الآن في 16 مباراة في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

وألمحت الشبكة الألمانية أن النجم الإنجليزي وقع على عقد احترافي في أكتوبر الماضي مع أستون فيلا حتى صيف 2023.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بايرن ميونخ يخطط لضم نجم أستون فيلا بايرن ميونخ

أخبار تهمك

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تطورات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

منذ 35 دقيقة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف المقبل

منذ ساعة و 6 دقيقة

لوكاكو يختار أفضل مهاجم في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يومين

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ ينقذ نجم برشلونة من جحيم فالفيردي

بايرن ميونخ يخطط لضم نجم برشلونة

ريال مدريد يزاحم برشلونة على ضم زميل تريزيجيه والمحمدي

توتنهام يخطط لضم نجم آستون فيلا

عملاق الدوري التركي يخطط لضم تريزيجيه من أستون فيلا

نيوكاسل يخطط لضم تريزيجيه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:00 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

تطورات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي