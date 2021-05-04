بايرن ميونخ يخطط لضم نجم أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني يخطط للتعاقد مع أحد المواهب الإنجليزية الشابة في أقرب فرصة ممكنة.





وأفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا بأن بايرن ميونخ أبدى اهتمامه ببكارني تشوكويميكا نجم أستون فيلا الإنجليزي البالغ من العمر 17 عامًا.





وأكدت الشبكة الألمانية أن النادي البافاري تصدر سباق التعاقد على النجم الإنجليزي الشاب على الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين وتورينو الإيطالي بالتعاقد معه.





وأوضحت الشبكة الألمانية أن خصائص تشوكويميكا تتشابه مع مواطنه جودي بيلينجهام نجم خط وسط بروسيا دورتموند الألماني إلا أنه لم يحظ بفرصة المشاركة مع الفريق الأول لأستون فيلا حتى الآن.





وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن نجم منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا مع شباب أستون فيلا شارك حتى الآن في 16 مباراة في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.





وألمحت الشبكة الألمانية أن النجم الإنجليزي وقع على عقد احترافي في أكتوبر الماضي مع أستون فيلا حتى صيف 2023.



