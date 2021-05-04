Advertisements

رئيس الوزراء: تكليف من السيسي بصياغة استراتيجية لتوليد الهيدروجين الأخضر

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس شركة إيجاس، لبحث استراتيجية الدولة فى ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة،

‎وأكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصياغة استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، تعد إطارًا حاكمًا لكافة الجهود التي تبذل في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى وخطط الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، في سبيل توفير الوقود، وتقليل الانبعاثات وحماية البيئة وتوفير مصادر طاقة آمنة.

وتم خلال الاجتماع بحث الفرص الواعدة المتاحة لدى مصر والتي تؤهلها لأن تصبح مركزا للطاقة في شرق المتوسط، وأحد أكبر مصادر الطاقة الخضراء، لاستخدامات السوق المحلى والتصدير، إلى جانب توجيه جهود البحث العلمي الوطنية إلى دراسة إمكانية توطين صناعات مرتبطة بوقود "الهيدروجين الأخضر" في مصر.

‎‎وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن هناك فرصًا واعدة لتصدير الهيدروجين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا للموقع الجغرافي للمنطقة القريب من الاتحاد الأوروبي، وهناك فرص واعدة لدى مصر للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، مدعومة بمقومات داخلية من توافر مصادر الطاقة المتجددة، ومساحات واسعة من الأراضي لإقامة المشروعات المرتبطة بها، وقربها من أسواق الاستهلاك الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي فضلًا عن توافر الإرادة السياسية، بما يعزز مكانتها علي خريطة الطاقة المتجددة العالمية ودورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزارتى الكهرباء والبترول بالتعاون مع الجهات المعنية لسرعة صياغة ورقة حول عناصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حتى تكون أساسًا ومرجعًا لعمليات التفاوض مع الشركات العالمية فى هذا المجال.

أخبار تهمك

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 14 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 8 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يومين

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ أقل من ساعتين

لوكاكو يختار أفضل مهاجم في العالم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:00 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

05:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي