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عاد لينتقم.. غزل المحلة "قاهر القطبين" يعيد للأذهان ذكريات موسم 2009-2010

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أن يعود لمنافسات الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الحالي 2020-2021، بعد غياب 4 سنوات.

 

وبعد عودته نجح في الفوز على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في موسم واحد، ليكرر بذلك إنجازه قبل 11 عام، عندما فاز على القطبين في موسم 2009-2010.

 

غزل المحلة في الموسم الحالي فاز على الزمالك في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، وفي الدور الثاني استطاع أن يفوز على الأهلي بهدف نظيف، وقبل كل ذلك خسر أمام الأحمر في الدور الأول بثلاثية نظيفة.

 

نفس الأمر كان في موسم 2009-2010، عندما فاز الأهلي على غزل المحلة بثنائية نظيفة في الدور الأول، ثم يفوز زعيم الفلاحين على الزمالك في الدور ذاته بهدف دون رد، وبعدها فاز على الأحمر بهدفين نظيفين، بالدور الثاني.

 

جدير بالذكر أن غزل المحلة لم يفز على الأهلي منذ 11 عام، حيث كان آخر انتصار له عام 2010، عندما فاز بهدفين نظيفين، بينما كان آخر فوز له أمام الزمالك عام 2009 عندما فاز بهدف دون رد.

 

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة.

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