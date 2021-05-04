تزاحم على مكن الصرف الآلى فى الغربية.. والمحافظ يرد (صور)



شهدت محافظة الغربية اليوم الثلاثاء، تزاحم المواطنين على عدد من المنشأت مثل البنوك ومكن الصرف الالى وغيرها، وذلك بالتزامن مع أول أيام عمل رسمى بعد اجازة منذ الخميس الماضى.



و فى ظل جائحة كورونا لم يلتزم العديد من المواطنين اليوم بلبس الكمامات والتباعد المطلوب، وانتشر الزحام فى كل مدن ومراكز المحافظة.



من جانبة أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بيان الى مواطنى المحافظة، أن عدم الالتزام باجراءت السلامة الشخصية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعى قد تصل بنا الى مرحلة صعبة لا نتمنها جميعا.



وأشار رحمى أن تلك الامور البسيطة التى يمكن التعود عليها والالتزام بها سوف تجنب المواطنين وأجهزة الدولة العديد من المشكلات، وطالب من المواطنين التعاون مع الحكومة والالتزام بالاجراءات حتى تمر الجائحة بسلام.