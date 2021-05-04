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خالد الجندي يكشف الإعجاز الفلكي في القرآن الكريم (فيديو)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الإعجاز الفلكي في القرآن الكريم.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "القرآن يقول جنب دخول الجنة الباقي كأنم مشوفتوش صيامك وتعبك في الصيام لا يساوي شيئًا جنب الأجر اللي هتأخده وأنت تدخل من باب الريان".

وأضاف "تعبك في الصلاة لا يساوي شيئًا وأنت بجانب صحبة النبي العدنان، ذكرك لله عز وجل واتقاك لله وبعدكم عن الفواحش لا يساوي شيء وأنت ترى ومضة من نور الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كل شيء لا يساوي دخول الجنة".

وتابع "الرجل الذي ظل يدعو الله بعد موته للدخول إلى الجنة، قيل ادخل الجنة مرضي عنك وصعد لله عز وجل، ولكنه لم يدعي على أحد لأن الإيمان لا يعرف الحقد ويترفع عن المعاملة بالمثل واكبر بكثير من الأحقاد".

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