Advertisements

ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
Advertisements

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 2556 شاحنة، فيما بلغت الحاويات الواردة 83 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1694 حاوية مكافئة .

وأوضح المركز - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1328 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 163 ألفا و894 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94 ألفا و778 طنا .

وأضاف أن صادرات البضائع العامة بلغت 30 ألفا و976 طنا شملت 6600 طن يوريا، 2518 طن رمل، 2752 طن داى أمونيوم، 2256 طن كربونات الكالسيوم، و16 ألفا و850 طن فوسفات، كما بلغت الواردات 31 ألفا و426 طن بضائع عامة تضمنت 8 آلاف و640 طن خردة، 2099 طن سلك حديد، 813 طن صودا، 2440 طن خشب زان، 3 آلاف و368 طن قمح، و14 ألفا و66 طن ذرة .

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 644 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، الأردن، إنجلترا، سلوفينيا، كرواتيا، سريلانكا، اليونان، والهند .

أخبار تهمك

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يومين

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 6 ساعات

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

لوكاكو يختار أفضل مهاجم في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف المقبل

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:00 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

تطورات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي