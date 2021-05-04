ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة





ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 2556 شاحنة، فيما بلغت الحاويات الواردة 83 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1694 حاوية مكافئة .





وأوضح المركز - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1328 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 163 ألفا و894 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94 ألفا و778 طنا .





وأضاف أن صادرات البضائع العامة بلغت 30 ألفا و976 طنا شملت 6600 طن يوريا، 2518 طن رمل، 2752 طن داى أمونيوم، 2256 طن كربونات الكالسيوم، و16 ألفا و850 طن فوسفات، كما بلغت الواردات 31 ألفا و426 طن بضائع عامة تضمنت 8 آلاف و640 طن خردة، 2099 طن سلك حديد، 813 طن صودا، 2440 طن خشب زان، 3 آلاف و368 طن قمح، و14 ألفا و66 طن ذرة .





وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 644 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، الأردن، إنجلترا، سلوفينيا، كرواتيا، سريلانكا، اليونان، والهند .



