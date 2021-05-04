رامز جلال عن محمود جنش:" زومبي حُراس المرمي

وقع الكابتن محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الحادي والعشرون من برنامج "رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر



وسخر الفنان رامز جلال من محمود جنش قائلا:" ده مش كف ايد ده طبلية".



وصف رامز جلال حارس مرمي نادي الزمالك محمود جنش قائلا:"زومبي حُراس المرمي"



أضاف قائلا:"بلطجي الثلاث خشبات





يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.