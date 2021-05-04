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أوكرانيا تتوقع الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
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قال محافظ البنك المركزي الأوكراني كيريلو شيفتشينكو إن بلاده تتوقع الحصول على 2.7 مليار دولار أمريكي كهدية من صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الصيف بموجب خطة اقترحتها المدير الإداري للصندوق كريستالينا جورجيفا لتخصيص 650 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وخصص هذا المبلغ لتعزيز نمو البلدان الأضعف بينما تسعى للخروج من أزمة الوباء.

وأكد شيفتشينكو - في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع عقده مع ألفريد كامر مدير منطقة أوروبا في صندوق النقد الدولي ونقلتها شبكة أخبار البلطيق - أن الـ2.7 مليار دولار ليسوا جزءا من برنامج اتفاقات الاستعداد الإئتماني أو "سآء" بل على عكس بنود مثل هذه الاتفاقات التقليدية حيث لن يتعين على أوكرانيا سداد هذه الأموال.

وأشار محافظ البنك المركزي الأوكراني كيريلو شيفتشينكو إلى ان هذه الأموال الإضافية ستكون بمثابة دفعة هائلة للاقتصاد الذي يحمل على عاتقه جدول مثقل لسداد الديون تصل إلى نحو 16 مليار دولار يتعين سدادها قبل نهاية العام منها 11 مليار دولار مستحقة في شهر سبتمبر المقبل.

وتابع شيفتشينكو إن هذه الأموال ستساعد أيضا في تعزيز توقعات النمو الباهتة في أوكرانيا حيث رفع صندوق النقد الدولي للتو من توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي في عام 2021 إلى 6% في عام 2021 من توقعاته السابقة البالغة 5.5% في يناير الماضي و بالنسبة للاقتصادات المتقدمة قدر صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.1% مع توقع بنمو الولايات المتحدة بنسبة 6.4%.

ومع ذلك ظل النقد الدولي أكثر تشاؤما بشأن أوكرانيا التي توقع تسجيلها معدل نمو بنسبة 4% للعام الجاري و 3.4% للعامين المقبلين في حين أن التوقعات الرسمية أشارت إلى نسبة نمو أكثر تفاؤلا تجاوزت الـ 5%.

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