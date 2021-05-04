شديد الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غد الاربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في بدرجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة علي معظم الأنحاء، فيما يكون طقس حار السواحل الشمالية.



وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس معتدل علي كافة محافظات الجمهورية.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى علي فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين، والرياح السطحية شمالية غربية الي جنوبية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية الي شمالية شرقية.



وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

