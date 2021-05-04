زيارة سفير مملكة البحرين إلى منطقة كنائس مصر القديمة



استقبل نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج والمشرف على كنائس الخليج سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك بمقر نيافته فى كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة، وتضمنت الزيارة التى جاءت بهدف التعارف، كنيسة مغارة العائلة المقدسة.



حضر اللقاء عدد من الآباء كهنة قطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج.