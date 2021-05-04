نائب أمير القصيم يُعزي أسرة العميد السلطان

قدم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العميد متقاعد سليمان بن عبدالعزيز السلطان ، مدير أمن إمارة القصيم سابقاً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بأسرة الفقيد معرباً عن مواساتهم وخالص التعازي لهم، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم ذويه وأسرته الصبر والسلوان.

من جانبها قدمت أسرة الفقيد السلطان شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.