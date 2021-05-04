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محمود جنش يُجبر علي القفز في "رامز عقله طار"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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إستضاف الفنان رامز جلال محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الثانية والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

رفض محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك القفز من لعبه الهوب دروب، وذلك بعد أن حدث حريق بداخل المركبة، فأجبره رامز جلال علي القفز منها، ليقع جنش بداخل حمام السباحة ويكتشف حقيقة المقلب




يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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