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"إمكانات هائلة للتخلص من الانبعاثات الكربونية".. 6 فوائد للهيدروجين الأخضر

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لبحث استراتيجية الدولة في ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس شركة إيجاس.

‎وأكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصياغة استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، تعد إطارًا حاكمًا لكافة الجهود التي تبذل في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى وخطط الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، في سبيل توفير الوقود، وتقليل الانبعاثات وحماية البيئة وتوفير مصادر طاقة آمنة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أهمية الهيدروجين الأخضر للحفاظ على البيئة:
1_ تقترب أسعار الهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي بقدر كبير من أسعار الهيدروجين الرمادي الذي يتم إنتاجه باستخدام الوقود الهيدروكربوني.

2-استخدام الهيدروجين الاخضر يؤدي إلى القضاء على الانبعاثات الكربونية ولكن لن يؤدي التوسع في توليد الطاقة المتجددة.

3-يُمكن استخدام الهيدروجين الأخضر للمساهمة في زيادة نسبة الطاقة المتجددة حيث يسهل تخزينه لفترات أطول، ويمكن نقله لأماكن لا يوجد بها إمكانية توليد طاقة متجددة، كما يُمكن لباقة متنوعة من القطاعات الصناعية والتطبيقات استخدامه.

4- كما يمكن للهيدروجين القضاء على الانبعاثات الكربونية في العديد من القطاعات بصورة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

5- إنتاج الطاقة في الوقت الحالي يساهم بـ 40٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا، لكن مع استمرار نمو وانتشار الطاقة المتجددة سينخفض بشكل ملحوظ.

6-الهيدروجين الأخضر والمنتجات الأخرى المشتقة منه توفر إمكانات هائلة للتخلص من الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات.

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بوابة الفجر الهيدروجين الأخضر الانبعاثات الكربونية

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