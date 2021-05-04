نجم المحلة لـ الفجر: هدفي فى مرمي الشناوي تاريخي.. وأتمنى اللعب للأهلي

قاد أشرف سيد لاعب غزل المحلة فريقه للفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة ال 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي انتهي بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، سجله اللاعب من تسديدة رائعة سكنت شباك محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.

لذلك توجه الفجر الرياضي للحديث مع أشرف سيد لاعب غزل المحلة وصاحب هدف فوز فريقه على الأهلي وتحقيق الثلاث نقاط.

فى البداية: حدثنا عن مسيرتك حتي الوصول لـ غزل المحلة؟

أنا بدايتي كانت فى ناشئي النادي الأهلي ولعبت لمدة 10 سنوات مع الفريق وكان جيلي محمد هانى وكان رامى ربيعة مدافع الفريق الحالي فى الفريق الأكبر منى ثم انتقلت إلي إنبي 4 مواسم وكنت مع محمد مجدي أفشة ثم لعبت فى السكة وأف سي مصر ثم غزل المحلة، والحمدلله سعيد للغاية.

حدثني عن هدفك فى الأهلي ؟

أشعر بسعادة كبيرة للغاية منذ التسجيل فى مرمي الأهلي، أنا سجلت فى مرمي بطل إفريقيا، نادي كبير واحترمه واحترم جماهيره للغاية لذلك هدف تاريخي بالنسبة لي وأتمنى ربنا يوفقنى الفترة المقبلة.

ماذا تقول عن مستوي غزل المحلة هذا الموسم؟

كابتن خالد عيد المدير الفني للفريق زرع الثقة بداخلنا طوال الموسم ودائمًا ما يتحدث معنا ويؤكد أن ليس هناك فوارق بين اللاعبين وأن الجميع فى نفس الحالة وأن الفارق فقط فى القميص، لذلك نلعب دون خوف لأن هناك تهيئة نفسية لنا فى النادى وكابتن خالد عيد دائمًا ما يقف بجانبنا والروح حلوة بنا كلاعبين الجميع يفرح للأخر ونعلم إننا فى فريق كبير وجماهيري ونرغب فى إسعادهم

ما تفسيرك لحالة لاعبي الأهلي أمامكم أمس؟

أري أن لاعبي الأهلي مضغوطين من جميع النواحي لذلك ظهروا بشكل غير جيد وكان هناك توتر فى الملعب بسبب المجئ للمحلة بعد نتائج غير جيدة ويعلموا أن لقاء المحلة صعب فى المحلة بالطبع، ولكن احنا استطعنا أن نظهر بكل قوة فى اللقاء ونقدم ما لدينا وكنا ليس خائفين.

ما الفريق التى تنتمي إليه ؟

أنا الآن لاعب فى غزل المحلة وأبذل كل جهدي مع الفريق ولإسعاد الجماهير ولكن أنا أهلاوي أب عن جد وكنت ناشئ فى النادى الأهلى لمدة 10 سنوات، وأشجع الأهلي.

ما هى طموحاتك الفترة المقبلة؟

أنا مع غزل المحلة وباقي فى الفريق وباذن الله سنحقق أهدافنا فى الدورى هذا الموسم وهو البقاء فى مركز جيد، ولكن طموحى الشخصي فى يوم من الأيام هو الانضمام للأهلي.

فى حال وجود عرض احتراف وعرض من الأهلي؟ ماذا تختار

أختار الانضمام للأهلي بالطبع أنا أهلاوي وهذا طموحي.