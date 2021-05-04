Advertisements

نجم المحلة لـ الفجر: هدفي فى مرمي الشناوي تاريخي.. وأتمنى اللعب للأهلي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

قاد أشرف سيد لاعب غزل المحلة فريقه للفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة ال 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي انتهي بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، سجله اللاعب من تسديدة رائعة سكنت شباك محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.

 

لذلك توجه الفجر الرياضي للحديث مع أشرف سيد لاعب غزل المحلة وصاحب هدف فوز فريقه على الأهلي وتحقيق الثلاث نقاط.

 

فى البداية: حدثنا عن مسيرتك حتي الوصول لـ غزل المحلة؟

 

أنا بدايتي كانت فى ناشئي النادي الأهلي ولعبت لمدة 10 سنوات مع الفريق وكان جيلي محمد هانى وكان رامى ربيعة مدافع الفريق الحالي فى الفريق الأكبر منى ثم انتقلت إلي إنبي 4 مواسم وكنت مع محمد مجدي أفشة ثم لعبت فى السكة وأف سي مصر ثم غزل المحلة، والحمدلله سعيد للغاية.

 

حدثني عن هدفك فى الأهلي ؟

 

أشعر بسعادة كبيرة للغاية منذ التسجيل فى مرمي الأهلي، أنا سجلت فى مرمي بطل إفريقيا، نادي كبير واحترمه واحترم جماهيره للغاية لذلك هدف تاريخي بالنسبة لي وأتمنى ربنا يوفقنى الفترة المقبلة.

 

ماذا تقول عن مستوي غزل المحلة هذا الموسم؟

 

كابتن خالد عيد المدير الفني للفريق زرع الثقة بداخلنا طوال الموسم ودائمًا ما يتحدث معنا ويؤكد أن ليس هناك فوارق بين اللاعبين وأن الجميع فى نفس الحالة وأن الفارق فقط فى القميص، لذلك نلعب دون خوف لأن هناك تهيئة نفسية لنا فى النادى وكابتن خالد عيد دائمًا ما يقف بجانبنا والروح حلوة بنا كلاعبين الجميع يفرح للأخر ونعلم إننا فى فريق كبير وجماهيري ونرغب فى إسعادهم

 

ما تفسيرك لحالة لاعبي الأهلي أمامكم أمس؟

 

أري أن لاعبي الأهلي مضغوطين من جميع النواحي لذلك ظهروا بشكل غير جيد وكان هناك توتر فى الملعب بسبب المجئ للمحلة بعد نتائج غير جيدة ويعلموا أن لقاء المحلة صعب فى المحلة بالطبع، ولكن احنا استطعنا أن نظهر بكل قوة فى اللقاء ونقدم ما لدينا وكنا ليس خائفين.

 

ما الفريق التى تنتمي إليه ؟

 

أنا الآن لاعب فى غزل المحلة وأبذل كل جهدي مع الفريق ولإسعاد الجماهير ولكن أنا أهلاوي أب عن جد وكنت ناشئ فى النادى الأهلى لمدة 10 سنوات، وأشجع الأهلي.

 

ما هى طموحاتك الفترة المقبلة؟

 

أنا مع غزل المحلة وباقي فى الفريق وباذن الله سنحقق أهدافنا فى الدورى هذا الموسم وهو البقاء فى مركز جيد، ولكن طموحى الشخصي فى يوم من الأيام هو الانضمام للأهلي.

 

فى حال وجود عرض احتراف وعرض من الأهلي؟ ماذا تختار

 

أختار الانضمام للأهلي بالطبع أنا أهلاوي وهذا طموحي.

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

منذ 37 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف المقبل

منذ ساعة و 8 دقيقة

لوكاكو يختار أفضل مهاجم في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يومين

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:00 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

تطورات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي