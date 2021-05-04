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في تهنئته بعيد القيامة.. الرئيس السيسي لرئيس الإنجيلية: وحدتنا الوطنية أساس الانطلاق نحو المستقبل

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم برقية تهنئة بعيد القيامة المجيد للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.

وقال الرئيس السيسي في تهنئته: "إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم وإلى إخواننا بالطائفة الإنجيلية بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بكل الخير والبركات"، مضيفًا "في هذه الأيام المباركة التي يتزامن فيها عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك فتتلاقى فيها أصوام وصلوات جموع المصريين كما تتلاقى قلوبهم دائمًا على الخير والإخاء، أود أن أشيد بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ؛ فوحدتنا الوطنية هي الدعامة الأساسية للتنمية والتقدم وهي إحدى الركائز الرئيسية لهذا الوطن العظيم في مسيرته نحو المستقبل المنشود".
وتابع "أدعو الله العلي القدير أن يديم على مصر أعيادها وانتصاراتها، وعلى شعبها نعمة التآخي والترابط التي تجمع بين أبنائه –مسلمين وأقباط- وأن يوفقنا جميعًا لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز وأن يحفظ مصرنا الغالية ويقي شعبها من شر الأمراض والأوبئة ومن كل مكروه وسوء".
وكان الدكتور القس أندريه زكي، قد وجه الشكر لفخامة الرئيس خلال احتفال عيد القيامة المجيد الذي أقيم بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية السبت الماضي، لتهنئته بالعيد، مؤكدًا "أن مجهودات الرئيس وقراراته ترسي دعائم المواطنة والعيش المشترك".

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