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ننشر أسعار سيارة كيا EV6 الكهربائية الجديدة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:32 م
كيا EV6 الكهربائية - صورة أرشيفية
كيا EV6 الكهربائية - صورة أرشيفية
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أعلنت شركة كيا عن أسعار سيارتها الجديدة الكهربائية "EV6"، وفيما يلي نقدم لكم أسعار السيارة.

لم تعلن الأسعار في كافة الأسواق، إلا أن السوق البريطاني قد حصل على بطاقة سعر تبدأ من 40,895 جنيه استرليني، ما يعادل 56,500 دولار أمريكي للفئة الأساسية من السيارة، وتصل الأسعار إلى 51,895 جنيه استرليني تعادل  71,700 دولار لفئة GT-Line S التي تتميز بالدفع الكلي للعجلات وميزات أكثر فخامة.

ويشار إلى أن فئة GT الأعلى من السيارة والتي تحمل محركات تنتج 577 حصان وتتميز بأداء رياضي لم تصل بعد وستعلن كيا عن أسعارها لاحقاً.

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