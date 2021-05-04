ننشر أسعار سيارة كيا EV6 الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة كيا عن أسعار سيارتها الجديدة الكهربائية "EV6"، وفيما يلي نقدم لكم أسعار السيارة.





لم تعلن الأسعار في كافة الأسواق، إلا أن السوق البريطاني قد حصل على بطاقة سعر تبدأ من 40,895 جنيه استرليني، ما يعادل 56,500 دولار أمريكي للفئة الأساسية من السيارة، وتصل الأسعار إلى 51,895 جنيه استرليني تعادل 71,700 دولار لفئة GT-Line S التي تتميز بالدفع الكلي للعجلات وميزات أكثر فخامة.



