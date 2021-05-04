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حيوانات يمكنها الرؤية في الظلام.. أبرزها "البومة والثعلب"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ننشر لكم أفضل الحيوانات رؤية في الظلام، فتعتبر البومة من أفضل الحيونات رؤية في الظلام، نظرا لأن لديها عيون كبيرة، وتتكون أعين البومة على شكل انابيب أكثر ما تكون على شكل كروي، ولا تتحرك هذه الأنابيب في تجاويف العين، لذلك فالبومة تقوم بتدوير رأسها.

وهناك كائنات بحرية، حيث أن هناك العديد من أنواع اسماك القرش التي تحتوي على طبقة واقية فوق أعينها وتمتلك صفيحة تابيتوم مثل البوم تجعلها ترى بقوة في الظلام.

وهناك 7 حيوانات يمكنها الرؤية في الظلام، وهم كالتالي:

حيوان الراكون.
حيوان الابوسوم.
قرود الليل.
الثعالب الحمراء.
بعض انواع الثعابين.
الحبار.
طائر البومة.

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