حسام موافي يكشف أسباب مشاكل تورم القدمين



وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أمراض القلب والكبد والكلى من أسباب التورم فالكبد يفرز مادة مهمة جدا هي زلال الدم ليحافظ على تواجد الماء داخل الأوردة ويمنع الاستسقاء وتورم القدمين.



وحول أسباب هبوط الجانب اليمن من القلب قال إن البطين الأيمن يتحمل الكثير عند تعب الرئة ووجود مشكلة فيها، متابعا: الدم يصبح حمل على البطين الأيمن عند وجود مشكلة في الرئة مثل المدخنين وعندما تتعب الرئة ترفض استقبال الدم ويتسبب وغالبا المدخنون يصابون بهبوط في الجهة اليمنى للقلب بسبب الرئة فعقوبة التدخين مؤجلة".



وروى موافي واقعة في امتحان شفوي اثناء وجوده في السنة النهائية لكلية الطب عندما تلقى سؤالا غريبا قال لو مدخن تحب تموت بسرطان رئة ولا تمدد هوائي وجاوبت احب اموت بسرطان رئة لأن 3 أشهر ويحدث الموت بينما التمدد الهوائي تحدث معه سنوات معاناة في الرئة حتى يحدث الفشل التنفسي.



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن تورم القدمين عرض وليس مرض وهناك أمراض تسبب تور القدمين أولها الجلطة أو الالتهاب.