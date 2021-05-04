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فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة طفل ابتلع "قشرة لب" بمستشفى بنها الجامعي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، اليوم الثلاثاء، في إنقاذ حياة طفل وإجراء جراحة خطيرة له، لاستخراج "قشرة لب"، من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر 10 شهور.

وقال الدكتور محمد الجزار إنه جرى إجراء عملية استخراج حبة "لب" من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر 10 شهور، وكان يعاني من زرقان بالوجه وعدم القدرة على التنفس مشيرًا إلى أن العملية تمت بنجاح مع استقرار حالة الطفل.

وأضاف "الجزار"، عبر منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "قبل الفطار تفرج كربة ناس عاشوا شهرين يلفوا على الدكاترة، عشان ابنهم ما بيخفش من الكحة، ومن رؤية الأشعة تلاقي اشتباه جسم غريب محشور في القصبة الهوائية، وبعد المنظار يتأكد التشخيص، طفل عمره 10 شهور لسه بيتعلم الزحف يلاقي قشرة لب في الأرض يلتقطها بفمه فيشرق فيها وتنحشر في القصبة الهوائية وطبعا علشان أهله ما شافوهوش محدش عرف أنه شرقان في حاجة، وفضل يتعالج على أنه حساسية صدر شهرين، لحد ما ربنا وفقنا للتشخيص السليم، وجرى استخراج قشرة اللبة بنجاح والحمد لله.

من جانبه وجه أهالي الطفل الشكر لأطباء مستشفى بنها الجامعى، والذين لم يتأخروا وأسرعوا إلى فتح غرف العمليات وإجراء الجراجتين وإنقاذ حياة طفلهم.
فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة طفل ابتلع "قشرة لب" بمستشفى بنها الجامعي
فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة طفل ابتلع "قشرة لب" بمستشفى بنها الجامعي
فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة طفل ابتلع "قشرة لب" بمستشفى بنها الجامعي
فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة طفل ابتلع "قشرة لب" بمستشفى بنها الجامعي
فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة طفل ابتلع "قشرة لب" بمستشفى بنها الجامعي
فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة طفل ابتلع "قشرة لب" بمستشفى بنها الجامعي
فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة طفل ابتلع "قشرة لب" بمستشفى بنها الجامعي
فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة طفل ابتلع "قشرة لب" بمستشفى بنها الجامعي

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