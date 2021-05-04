Advertisements

نشاط في حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية و الدخيلة 113388طنا و بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1007 حاويات مكافئة.

وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 28سفينة بينما عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ بمينائى الإسكندرية و الدخيلة.

أعلن ذلك المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع وقال إنه تم دخول وخروج عدد 5047 شاحنة عبر بوابات مينائ الإسكندرية و الدخيله.

من جانبه شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء الاسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

أخبار تهمك

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أزمة كبرى في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف المقبل

منذ ساعتين

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

منذ ثلث ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

04:04 م

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

08:07 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي