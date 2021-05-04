نشاط في حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية





شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية و الدخيلة 113388طنا و بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1007 حاويات مكافئة.





وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 28سفينة بينما عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ بمينائى الإسكندرية و الدخيلة.





أعلن ذلك المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع وقال إنه تم دخول وخروج عدد 5047 شاحنة عبر بوابات مينائ الإسكندرية و الدخيله.





من جانبه شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء الاسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.



