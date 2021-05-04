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تكليف الدكتور رضا الديب مديرا لفرع التأمين الصحي بالقليوبية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد السيد ضاحي، قرارًا رقم 379 لسنة 2012، بتكليف الدكتور رضا الديب مديرا لفرع التأمين الصحي بالقليوبية، خلفا للدكتورة ميرفت محمد سعيد لبلوغها سن المعاش.

يأتي قرار تعيين "الديب" ضمن خطة تمكين الكفاءات والكوادر المتميزة في المناصب القيادية التي تتبناها الدولة حاليا ولتطوير العمل في فرع التأمين الصحي بالمحافظة.

يشار إلى أن الدكتور رضا الديب كان نائبا لرئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية للشئون الفنية قبل صدور القرار.

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