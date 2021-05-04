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يوتيوبر شهير ضحية حلقة اليوم من "خمس نجوم"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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يستضيف برنامج " خمس نجوم" اليوتيوبر مصطفي البنا ضيف الحلقه الثانية والعشرون في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل


برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معًا النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي.

الجدير بالذكر أن مصطفي البنا هو يوتيوبر شهير ومقدم برنامج " سعفان في التليفزيون " وذلك بعد نجاحات كبيرة عبر "يويتوب"، حقق خلالها الفنان الشاب مُصطفي البنا مُتابعات كبيرة مع شخصية "سعفان"، والتي شهدت تفاعلات قياسية خلال الفترة الماضية، يبدأ الفنان مصطفي البنا في البرنامج الجديد "سعفان في التليفزيون "

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