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صورة جديدة لعمرو سعد في الحلقات القادمة من ملوك الجدعنة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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ظهر النجم عمرو سعد، بلوك جديد ومختلف في كواليس تصوير مسلسل ملوك الجدعنة وحصلنا علي عدد من الصور داخل التصوير ومن المقرر أن يقدم مفاجات خلال الحلقات المقبلة بعد انتقاله لمرحلة الثراء بعد الفقر الشديد.


وكان قد تصدر النجم عمرو سعد، تريند في تسع دول عربية منهم الكويت والسعودية.


وتدور أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما، فيدخلان معه في صراع.

المسلسل بطولة الفنان عمرو سعد، مصطفي شعبان، دلال عبدالعزيز، الفنان الراحل يوسف شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد، والعمل تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى

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