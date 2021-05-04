نصائح للوقاية من حب الشباب عند ارتداء الكمامة.. اكتشفيها

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، بارتداء الكمامة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وربما يؤدي تغطية الوجه فترة طويلة إلى ظهور حب الشباب.





وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم متابعينا بعض النصائح والإرشادات الهامة عند ارتداء الكمامة للوقاية من حب الشباب، وفقًا لموقع "Very well health" الصحي.





غسل الوجه





يجب استخدام الماء والصابون لغسل الوجه جيدًا قبل وبعد استعمال الكمامة، خاصة أصحاب البشرة الدهنية، وذلك للوقاية من نمو البكتيريا الناتجة عن تراكم الزيوت على البشرة وانسداد المسام.





ترطيب البشرة





يُراعى اختيار مرطب جيد مناسب لنوع البشرة، ولا سيما عند استخدام الكمامة، حيث يساعد ذلك على الوقاية من تلف أنسجة الجلد.





تجنب مستحضرات التجميل





يًنصح بعدم وضع مستحضرات التجميل عند ارتداء الكمامة، منعًا للالتهابات وتراكم المواد الكيميائية في المسام وانسدادها، ومن ثم ظهور حب الشباب.





استخدام كمامة قطنية



