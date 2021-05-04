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عاجل- جوارديولا يعلن تشكيل مان سيتي لمواجهة سان جيرمان بدوري الأبطال

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتي لمباراة اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: إيديرسون.

وفي خط الدفاع: كايل ويلكر ، روبين دياز ، ستونز ، زينتشينكو.

في خط الوسط: ألكاي جوندوجان  ، فيرناندينهو،  كيڤين دي بروين.

في خط الهجوم: ، رياض محرز ، فيليب فودين،  بيرناردو سيلفا.

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