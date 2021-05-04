تعرف على أنواع الأنسولين.. وكيف يتم تحديد النوع لمريض السكري؟





كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنواع الأنسولين وطريقة اختيار العلاج لمرضى السكري، مشيرا إلى أن الأنسولين أنواع كثيرة يصل إلى مليون نوع؛ ولكن يعتمد نوع الانسولين على فترة عمله ويجب دراسة فترة عمل الدواء قبل تحديده.



وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" على قناة "صدى البلد" أن الدواء ومن ضمنه الأنسولين لا يستمر في الجسم لفترات طويلة، موضحا أن هناك نوع يستمر 24 ساعة ويوجد 12 ساعة وآخر 6 ساعات والاختلاف في فترة العمل.



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن الكلى والكبد يقومان بإخراج أغلب الأدوية ومن يعاني من فشل كلوي وتم منحه دواء يفترض أن يخرج من الكلى يحدث له مضاعفات لأنه لا يتخلص من الدواء في الوقت المناسب ولذلك لابد من الوضع في الاعتبار مرضى الفشل الكلوي حين كتابة الأدوية.

