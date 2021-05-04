استشاري تغذية: المرأة التي تعاني من السمنة تتعرض للإحراج كثيرًا

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنه لا يوجد عُشب أو مكمل غذائي واحد يصلح لكل أمراض السمنة، مشيرًا إلى أن هناك 33 كورسًا لعلاج مرض السمنة لكل الفئات والأعمار.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المرأة التي تعاني من السمنة تتعرض للإحراج كثيرًا، خاصة إذا كان زوجها لا يعاني من السمنة، مضيفًا أن مريض السمنة عليه أن يصارح نفسه بزيادة وزنه، ويعمل على خفض وزنه من خلال اتباع أنظمة غذائية صحية.



وحذرت من الأنظمة الغذائية التي تعتمد على نوعيات قليلة من الأطعمة، لأنها تؤدي إلى فقدان الكثير من المواد الغذائية، وهذا الأمر خاطئ للغاية.

