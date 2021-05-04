Advertisements

خبيرة تغذية: تثبيت الوزن يضبط نسبة السكر في الدم

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تثبيت الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي أمر هام، لأن التثبيت يضبط نسبة السكر في الدم، وبالتالي شهية الحلويات لا تُلح.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تناول وجبة صغيرة لمدة كبيرة يؤدي غلى خفض الوزن، وتقليل حجم المعدة، وبالتالي خفض الوزن.

ولفتت إلى أن الفترة الاخيرة شهدت انتشار الوعي بين الشباب بخطورة مرض السمنة، وهذال يعني ان المجتمع المصري أصبح يعي بان السمنة بوابة للإصابة بالكثير من الأمراض.

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 29 دقيقة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

منذ ثلث ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف المقبل

منذ ساعتين

عاجل - أزمة كبرى في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

04:04 م

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

08:07 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي