خبيرة تغذية: تثبيت الوزن يضبط نسبة السكر في الدم

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تثبيت الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي أمر هام، لأن التثبيت يضبط نسبة السكر في الدم، وبالتالي شهية الحلويات لا تُلح.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تناول وجبة صغيرة لمدة كبيرة يؤدي غلى خفض الوزن، وتقليل حجم المعدة، وبالتالي خفض الوزن.



ولفتت إلى أن الفترة الاخيرة شهدت انتشار الوعي بين الشباب بخطورة مرض السمنة، وهذال يعني ان المجتمع المصري أصبح يعي بان السمنة بوابة للإصابة بالكثير من الأمراض.

