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تعرف علي مدة غياب رمضان صبحي عن بيراميدز

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف الدكتور مصطفي المنيري موعد عودة رمضان صبحي جناح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلي التدريبات الجماعية للفريق.

 

وأوضح منيري : " أن رمضان صبحي تعرض لكدمة شديدة  في حدقة العين إثر اصطدامه بلاعب الزمالك أشرف بن شرقي ، خلال مباراة فريقه امام الزمالك ، وقد خضع اللاعب صباح أمس إلي كشف مبدئي مع أحد أطباء العيون على أن يخضع لفحص دقيق لمعرفة مدي قوة الكدمة" .

 

وتابع : " طبيب العيون وضع للاعب بعض الأدوية اللازمة لعلاج الكدمة القوية التي يعاني منها اللاعب على أن يواصل العلاج خلال الساعات المقبلة، والحصول على راحة لمدة ٧٢ ساعة."

 

ومن المقرر أن يغيب رمضان صبحي عن مباراة دجلة المقبلة للراحة ، والتي ستجمع بين الفريقين يوم الخميس المقبل الموافق 6 من الشهر الجاري في تمام الساعة 9 و النصف مساءً ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

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