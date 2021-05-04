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مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:07 م
حسام مجدي
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أعلن
ماوريسيو بوتشيتنيو مدرب فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في
بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستعد
فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء ضمن منافسات
إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء
تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة اليوم كالآتي:
حراسة
المرمى: نافاس.
خط
الدفاع: فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، ديالو.
خط
الوسط: باريديس، فيراتي، هيريرا.
خط
الهجوم: دي ماريا، ايكاردي، نيمار.
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