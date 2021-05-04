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عاجل- بوتشيتينو يعلن تشكيل سان جيرمان لمواجهة مان سيتي بدوري الأبطال

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المديرالفني لفريق باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز مان سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي، على ملعب "الاتحاد"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي :

في حراسة المرمي: كيلور نافاس.

في خط الدفاع: ديالو - كيمبيمبي - ماركينيوس - فلورينزي

فيخط الوسط: باريدس - هيريرا - فيراتي

في خط الهجوم: نيمار – أنخيل دي ماريا – ماورو إيكاردي.

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تشكيل سان جيرمان بوتشيتينو يعلن تشكيل سان جيرمان بوتشيتينو

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