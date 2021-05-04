الحلقة الـ22 من "نجيب زاهي زركش".. رامز أمير يعترف بحبه لرنا رئيس

بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "نجيب زاهي زركش"للفنان يحيى الفخراني، ودارت الأحداث حول ذهاب"سعد" كريم عفيفي للإقامة عند"مسعد" رامز أمير بعدما قرر "سعيد" السفر، وحينها يتحدث معه عن حبه الشديد للتمثيل، وأنه تم رفضه من مكتب الكاستينج لعدم استطاعته للتفريق بين معاني الكلام، وأنه جاء إليه لكي يساعده للوصول لحلمه في أن يصبح ممثلاً مشهورًا، ليخبره أنه لابد له أن يدرس الدراما والسينما وأن يشاهد الفنون التشكيلية، ثم يعطيه عدة كتب لكي يقوم بقراءتها.



تتصل "نانسي" رنا رئيس بخالها "نجيب" وتخبره بأن سعيد سيذهب للسفر الليلة، وأنها علمت منه بذلك لأن قام بالاتصال بها لتوديعها، وطلب منها ألا تخبره، وبعده ينهي حديثه معها، ويذهب مُسرعًا لكي يلحق به، وعندما يراه "طريف" يسأله عن المكان الذي ينوي الذهاب إليه مبكرًا، فينفعل عليه، ويقوم بطرده من القصر، وبالفعل يستجيب لكلامه ؤفتخبره زوجته أكملهم أنه إذا اتجه لزوجته الأولى عليه أن يقوم بتطليقها.



يذهب "نجيب" لـ"سعيد"، ويحاول اقناعه عن عدم السفر، وأنه سيقوم بترقيته، وذلك لكي يبقى جمبه وقت وفاتها، ويأخذه إلى مقابر عائلته، ويطلب منه أن يقرأ الفاتحة لوالدته"شفيقة"، ويخبره أنها كانت سيدة محترمة، وأنه كان متزوجًا منها، لكن الحياة ليست سهلة، ولا أحد يختار عائلته ولا مكان ولادته، وأن حياتها كانت صعبة جدًا، وأنها لم تكن قادر على تغيير حياتها لذا قامت بإعطائه لـ"فكري" محمد ريحان وزوجته لكي يقوموا بتربيته، وأنه يعتبره مثل ابنه، ويطلب منه أن يتراجع عن قرار السفر.



لقاء "نانسي" مع "مسعد"، وفي أثناء حديثها معه يُخبرها أنه يحبها، فتتركه وتنصرف.



زيارة "نجيب" لـ"مسعد" فيتفاجئ بوجود "سعد"، فيخبره أنه مقيمًا عنده لأنه سيساعده في الوصول إلى حلمه، فيخبره أن "شفيقة" والدته وأنها تزوجت من رجل قبله وانجبته وأنه يعتبره مثل ابنه، وعندما تزوجت منه لم تكن تعرف ماذا تفعل لذلك أرسلته لكريمة" حنان سليمان وزوجها" نصار" علاء زينهم لكي يقوموا بتربيته، فيعلم

أن" سعيد "و" مسعد" إخوته.



اعتراف" مسعد" لـ" نجيب" أنه يُحب نانسي ابنه اخته، ويخبره بعدها أنه والده، ويطلب منه أن يقوم بتحضير كتبه وملابسه لكي يذهب للعيش معه في قصره فيرفض الذهاب معه.



مسلسل "نجيب زاهي زركش" من بطولة النجم يحيى الفخراني ويشارك في بطولة المسلسل النجوم: أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفي وإسلام إبراهيم وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.