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عاجل - كارتيرون يرحل عن الزمالك في هذه الحالة فقط

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تدرس اللجنة المؤقتة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، فى حالة الخسارة فى مباراة القمة أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم 10 مايو الجاري ضمن منافسات الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن هناك حالة من الانقسام داخل اللجنة المؤقتة بسبب تراجع مستوى الفريق وتذبذب النتائج.

وتابع المصدر، أن حالة الانقسام جاءت بسبب إهدار الفرص التى سنحت للزمالك بالانفراد بقمة الدوري الممتاز فى ظل كثرة التعادلات، وقد كان آخر التعادل الإيجابى مع بيراميدز بهدف لكل منهما.

وأشار المصدر، أن مسؤولي نادي الزمالك أخطرو أسامة نبيه، المدرب العام، باقتراب رحيل كارتيرون، في حالة خسارته مباراة القمة المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

ورفضت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تعيين مدير للكرة بسبب كثرة التدخلات التى حدثت خلال الفترة التى كان يتولى فيها أشرف قاسم مهمة الإشراف على فريق الكرة ومعه عبدالحليم علي.

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