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مصير جاريث بيل في يد مدرب توتنهام

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن دانييلي ليفي رئيس توتنهام الإنجليزي حسم موقفه بشأن مستقبل نجم الفريق الويلزي جاريث بيل الذي يلعب على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي.

 

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ليفي سيمنح المدير الفني الجديد خيار تجديد إعارة جاريث بيل في الموسم المقبل.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توتنهام كان قد أعلن قبل عدة أسابيع إقالة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه وتعيين ريان ماسون مديرا فنيا مؤقتاً حتى نهاية الموسم الحالي.

 

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن عقد بيل البالغ من العمر 31 عاماً مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022 وكان النجم الويلزي قد أكد أنه سيعود إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي.

 

ولفتت الصحيفة البريطانية أن بيل لعب مع توتنهام في الموسم الحالي 30 مباراة في جميع البطولات وسجل 14 هدفاً وصنع 3 أهداف آخرين.

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