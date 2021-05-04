صالح جمعة يزين قائمة سيراميكا كليوباترا استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه ، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الأربعاء، على ملعب استاد السويس، بالجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا.

خط الوسط: ضياء قنديل - محمد ابراهيم - رجب عمران - صالح جمعة - عاشور الأدهم - عبد الرحمن بودي - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.