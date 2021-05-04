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صالح جمعة يزين قائمة سيراميكا كليوباترا استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:30 م
محمد زويد
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أعلن
ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة
فريقه ، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري
ويلتقي
سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الأربعاء، على ملعب
استاد السويس، بالجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت
القائمة 22 لاعبا هم:
حراسة
المرمى: عامر عامر - محمد جمال
خط
الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق
سامي- سيف تقا.
خط
الوسط: ضياء قنديل - محمد ابراهيم - رجب
عمران - صالح جمعة - عاشور الأدهم - عبد الرحمن بودي - كوامي بونسو - شريف دابو.
خط
الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.
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