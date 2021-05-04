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صالح جمعة يزين قائمة سيراميكا كليوباترا استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه ، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

 

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الأربعاء، على ملعب استاد السويس، بالجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وضمت القائمة  22 لاعبا هم:

 

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال

 

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا.

 

خط الوسط:  ضياء قنديل - محمد ابراهيم - رجب عمران - صالح جمعة - عاشور الأدهم - عبد الرحمن بودي - كوامي بونسو - شريف دابو.

 

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.

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