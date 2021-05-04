Advertisements

الأسهم الأمريكية تتراجع مع تخارج المستثمرين

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
Advertisements
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، إذ واصل المستثمرون التخارج من أسهم قابلة للنمو لشركات ذات رؤوس أموال عملاقة والاتجاه إلى شركات من المتوقع أن تستفيد من استئناف أنشطة الاقتصاد.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 33.03 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34080.20 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 13.62 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 4179.04 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 120.61 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 13774.51 نقطة.

أخبار تهمك

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

عاجل- بوتشيتينو يعلن تشكيل سان جيرمان لمواجهة مان سيتي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

منذ أقل من ساعة

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

منذ أقل من ساعة

عاجل - كارتيرون يرحل عن الزمالك في هذه الحالة فقط

منذ 37 دقيقة

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أزمة كبرى في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

04:04 م

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

08:07 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي