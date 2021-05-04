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خالد كمال يخبر غادة عبد الرازق عن قتل عمرو عبد الجليل لشقيقته..الحلقة الـ23 من "لحم غزال"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل"لحم غزال" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت الحلقة عدم مساس "شوقي" بابنته "نسمة"، وذلك عقب وضع مي سليم "شوق" كاميرا لتصوير ما يفعله مع ابنته.

و عبر "صبحي" عمرو عبد الجليل، عن إحساسه بالذنب بسبب قتله لشقيقته "ست الناس" وكريم وإخوانه.

واعترف "سيد" لـ"غزال" أن "صبحي هو من قتل "ست الناس"، وقررت "غزال" العمل مع "صبحي" ولكنه طلب منها الزواج لتصبح شريكته في جميع الأعمال ووافقت على ذلك.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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