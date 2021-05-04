تخزين جميع المعلومات من هاتف عمار وصبحي لهذا السبب..الحلقة الـ23 من "لحم غزال"

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل "لحم غزال"، الكثير من الأحداث حيث تعاونت "عاليا" غادة عبد الرازق، مع رجل الأعمال يوسف من أجل معرفة مكان نجلها حيث شكت في معرفة "عمار" لمكانه ولكنه لا يخبرها به.



واجتمع "عمار" مع "صبحي" ورجل الأعمال يوسف، و"عاليا" وأخذت سكرتيرة "يوسف" جميع الموبايلات وخزنت جميع المعلومات المتواجدة بهم في الجهاز الخاص بها من أجل معرفة مكان نجل "عاليا".



وطلب "عمار" من "عاليا" الزواج منها عقب معرفة مكان نجلها "كريم".



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

